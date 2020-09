Nascondeva 40 panetti di hashish nell'armadio: arresto 58enne a Polla

I carabinieri di Sala Consilina hanno arrestato, in flagranza di reato, un 58enne accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ieri pomeriggio, durante un servizio di controllo del territorio nel comune di Polla, hanno notato la presenza di un uomo che, a piedi, alla loro vista cercava di nascondersi in una strada del centro abitato.

L’inseguimento

Di conseguenza, i militari hanno deciso di seguirlo e di approfondire il controllo procedendo alla perquisizione della sua abitazione dove hanno trovato, all’interno di un armadio situato in una stanza in mansarda, 40 panetti di hashish per un peso complessivo di 4 chilogrammi. Il 58enne, dopo le formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria.