Ladri in azione nel Vallo Diano: rubata un'auto a Polla, tentato furto anche in una concessionaria

E’ ancora allarme furti nel Vallo di Diano. Nella serata di ieri, un ladro ha fatto irruzione all’interno di una rivendita di automobili ad Atena Lucana per cercare di rubare una vettura. Non riuscendoci è stato costretto a fuggire lungo una strada adiacente, ma è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza. Su quanto accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri per provare a risalire alla sua identità.

Il furto a Polla

Un colpo, invece, è stato messo a segno nel comune di Polla, dove ignoti hanno portato via un’automobile (Fiat Panda) di colore grigio con la targa FX289WC. Il furto è avvenuto in via del Belvedere. A sporgere denuncia, questa mattina, è stata la proprietaria della vettura. Anche su questo episodio indagano le forze dell'ordine.