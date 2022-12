Salernitano di 28 anni muore in carcere a Roma, aperta indagine

Un detenuto originario di Polla è deceduto mentre si trovava ristretto in carcere, nella città di Roma. Il detenuto, giovane di 28 anni, si trovava in carcere per rapina.

Il fatto

A trovarlo senza vita, nel suo letto, la penitenziaria. Si pensa ad un infarto e non è escluso che sulla vicenda possa essere disposta anche l'autopsia, qualora l'esame del medico legale non fornisse chiarimenti a sufficienza.