Covid-19, a Polla la scuola in casa: un banco e una sedia per ogni studente

Rivalutare e garantire un adeguato utilizzo dei beni della comunità. Insomma, non buttare via ciò che, invece, può essere ancora utile. Come i banchi e le sedie scolastiche, ormai dismessi perchè hanno ceduto il posto a quelli monoposto, come vuole la normativa anti-Covid. Il Comune di Polla, su proposta dell'assessore alla Scuola Federica Mignoli, lancia l'iniziativa "L'aula a casa tua" attraverso la quale gli studenti delle scuole elementari avranno a disposizione, su richiesta, un banco e una sedia della loro classe da collocare in casa propria in comodato d'uso gratuito fino al 30 giugno del prossimo anno.

Il progetto

L'obiettivo dell'amministrazione comunale è di ricreare l'atmosfera dell'aula durante il periodo della didattica a distanza. L'invito alle famiglie e' di far indossare ai piccoli alunni, mentre sono davanti ai monitor dei pc, il grembiule per "riportare quanto più possibile quel senso di normalità scolastica", si legge nell'avviso pubblico