Ha appuntamento con una escort ma sbaglia casa: scambiato per un ladro

Doveva recarsi da una escort, all'interno di un condominio a Polla. Sicuro di aver raggiunto l'appartamento, però, non si era accorto invece di aver sbagliato porta. I proprietari lo hanno scambiato per un ladro e hanno chiamato i carabinieri.

La storia

I militari della stazione - come racconta Il Mattino - sono giunti in poco tempo sul posto e hanno parlato con l'uomo, circa 60 anni, che ha ammesso il motivo del suo ingresso in quella palazzina. E cioè, l'appuntamento con una ragazza. Una serie di casualità lo avevano però condotto all'ingresso sbagliato. I proprietari dell'appartamento non hanno presentato denuncia, i carabinieri proseguiranno invece con gli accertamenti.