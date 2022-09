Incidente mortale sulla Teggiano-Polla: domani i funerali di Terenzio e Vittorio

Lutto cittadino domani a Polla, nel Vallo di Diano, per Terenzio Volonnino e Vittorio Isoldi, di 24 e 29 anni, i due giovani morti in un incidente stradale avvenuto nella serata di sabato scorso, 17 settembre, sulla provinciale Teggiano-Polla nel quale sono rimaste ferite altre cinque persone, di cui una è in gravi condizioni.

La cerimonia e il lutto

Le esequie - si terrà un unico rito funebre per espressa volontà dei genitori dei due giovani - sono fissate per le 15 presso la chiesa del Cristo Re di Polla. Il sindaco, Massimo Loviso, ha proclamato il lutto cittadino invitando la comunità a predisporre diverse iniziative in segno di rispetto per le due vittime: nelle sedi comunali è predisposta l'esposizione delle bandiere a mezz'asta, le attività commerciali, le imprese, le associazioni sono state invitate ad osservare comportamenti volti al raccoglimento e a sospendere temporaneamente le attività e, infine, in tutte le scuole del territorio comunale sarà osservato un minuto di silenzio.