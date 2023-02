Ferisce proprietario di casa durante tentativo di furto, condannato a 2 anni

E' stato condannato in via definitiva a 2 anni e 8 mesi un albanese di 30 anni, che nel 2020 tentò, insieme ad un complice, di rubare in un'abitazione di Polla.

Il fatto

Il 30enne era entrato nella casa approfittando dell’assenza dei proprietari. Cercò, poi, di aprire una cassaforte e cercare soldi in contanti. I proprietari erano in una casa vicina e furono attirati dai rumori provenienti dalla loro abitazione. Fu così che scoprirono i due. Se uno riuscì a fuggire, così non fu per l'albanese, che lanciò diversi oggetti contro i proprietari per guadagnare la fuga. Il padrone di casa restò ferito a causa di un vaso. Il ladro fu invece arrestato dai carabinieri, dopo poco. Nel rigetto del ricorso in Cassazione, per lo straniero c'è stata ora la condanna definitiva.