Non prestò soccorso a mamma e figlia dopo incidente, giovane denunciato dai carabinieri

È stato individuato e denunciato il conducente dell’auto che lo scorso maggio si scontrò con un'altra vettura, a Polla, per poi fuggire dopo che una donna alla guida era rimasta leggermente ferita, oltre che scossa. A seguito dell'impatto, la donna e la figlia di 10 anni aveano rimediato leggere contusioni

La denuncia

Le due erano state soccorse da automobilisti ed un'ambulanza. L'uomo che guidava l'altro veicolo, invece, si era fermato per pochi minuti per poi rientrare in auto e andare via, senza prestare soccorso. I carabinieri lo hanno individuato: si tratta di un giovane, la cui identità è stata individuata anche grazie a dei video e al numero di targa. Per lui una denuncia per omissione di soccorso.