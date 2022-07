Polla, nuovo furto di rame consumato da banda di ladri

Un nuovo furto è stato consumato a danno di impianti pubblici, con materiale in rame trafugato da una banda di ladri.

Il colpo

La banda ha colpito al depuratore di Polla. L'impianto è bloccato e i tecnici del Consac sono al lavoro per ripristinare il tutto. Nelle scorse settimane i ladri avevano già colpito all'acquedotto di Polla e in quello di Buonabitacolo, causando danni importanti dal punto di vista economico e anche per la popolazione