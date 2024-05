Colta da malore cade dentro casa: salvata un'anziana

Momenti di apprensione, oggi, in via Tempa a Polla, dove un’anziana è stata colta da un improvviso malore mentre si trovava da sola in casa cadendo a terra nei pressi della porta d’ingresso.

A dare l’allarme sono stati i vicini di casa, che hanno allertato gli agenti della Polizia Municipale e i vigili del fuoco, i quali sono entrati dal balcone per soccorrere la malcapitata. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno condotto la donna all’ospedale “Luigi Curto” per accertamenti.