Dramma a Polla, 50enne trovato morto in campagna: si indaga

Dolore e sconcerto, questa mattina, a Polla, dove un 50enne è stato trovato morto in una zona di campagna situata in località Pantano. A rinvenire il cadavere è stato un familiare che ha subito telefonato il 118.

Il dramma

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che, però non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, avvenuto molto probabilmente per cause naturale. Sembra che l'uomo fosse stato dimesso dall'ospedale da pochi giorni. Su quanto accaduto indagano i carabinieri.