Carenze nello spogliatoio dell'ospedale a Polla, la denuncia

In seguito a numerose segnalazioni i delegati RSU e il Segretario Aziendale CISL FP del Presidio Ospedaliero di Polla - rispettivamente Antonio Cervone, Giuseppe Procaccio, Gianfranco Climaco e Vincenza Cirigliano - denunciano linadeguatezza e la carenza dei requisiti minimi previsti dalla Legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

La denuncia

"Nello specifico, lo spogliatoio presenta chiare infiltrazioni di acqua dal soffitto, docce non funzionanti o inesistenti, armadietti collocati a ridosso luno dellaltro senza possibilità di spazio per la vestizione e svestizione ma ancora, assenza di sedie e panche - incalzano Antonio Cervone, Giuseppe Procaccio, Gianfranco Climaco e Vincenza Cirigliano - che affermano, allo stato la situazione è divenuta inaccettabile anche alla luce del fatto che lo spogliatoio è promiscuo quindi spesso bisogna attendere il proprio turno allesterno del locale per effettuare le operazioni di vestizione e svestizione. Eppure il decreto legislativo in materia di salute e sicurezza parla chiaramente - continuano i delegati CISL FP Salerno - un locale per essere considerato a norma deve rispettare dei requisiti, quali impianto di aerazione funzionante, temperatura idonea allorganismo, distinzione degli spogliatoi fra i due sessi e convenientemente arredati con armadietti idonei, sedie e/o panche ed infine presenza di docce funzionanti". 'Se dalla Direzione Sanitaria di Presidio non arriverà nessuna risposta, daltro canto come accaduto finora, denunceremo tutto alle autorità competenti perché è disumano vivere nell' indecenza mettendo a rischio la sicurezza dei lavoratori tutti"