Tabacchi rapinato all'interno di un motel, una sola condanna e tre assoluzioni

Sono stati assolti dall'accusa di rapina e sequestro di persona. Un'altra persona, è stata invece condannata a 5 anni dal tribunale, in abbreviato. Sullo sfondo la rapina ad un motel di Polla

La storia

Il Tribunale di Lagnegro ha emesso giorni fa la sentenza per quanto accaduto nel 2019, nei pressi dello svincolo di Polla. Il presunto rapinatore, con due basisti - una donna a un albanese - sono stati assolti. L'accusa aveva chiesto 9, 7 e 6 anni per gli imputati. Il colpo fu consumato in un bar tabacchi all'interno di un motel di Polla. I malviventi, pistola in pugno e coperti in volto, bloccarono un dipendente della struttura intorno alle 23.00, portando via un ingente somma di denaro e tabacchi. Toccherà attendere le motivazioni per conoscere il ragionamento del giudice nella dinamica del fatto.