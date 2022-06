Colto da malore mentre passeggia: uomo salvato da istruttrice di nuoto a Polla

Paura, a Polla, dove un uomo è stato colto da un improvviso malore durante una passeggiata. A soccorrerlo gli altri passanti, ma anche una istruttrice di nuoto che abita nella cittadina valdianese, la quale, resasi subito conto della situazione, gli ha praticato tutte le manovre del caso per tenerlo in vita.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che lo hanno condotto all’ospedale “Luigi Curto” per sottoporlo alle analisi e agli accertamenti sanitari del caso. L’uomo, comunque, non è in pericolo di vita.