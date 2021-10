Incidente sul lavoro a Polla: operaio precipita da un capannone e muore

Ancora un incidente sul lavoro nel salernitano. Questa mattina un operaio 71enne, residente a Sala Consilina, è caduto da un capannone, situato nella zona industriale di Polla, per cause in corso di accertamento. L’uomo ha fatto un volo di circa 10 metri ed è morto sul colpo.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che confermarne il decesso, e i carabinieri per svolgere i rilievi di rito. Dolore.