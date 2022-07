Pollica, tutto pronto per il Paideia digital academy: date e appuntamenti

Nell’anno europeo dei giovani, il Comune di Pollica ed il Future Food Institute aggiungono un nuovo tassello alla visione sistemica Pollica 2050 con la Paideia Digital Academy, a sottolineare il ruolo imprescindibile delle nuove generazioni per, e nella costruzione, di un futuro migliore: più verde, più inclusivo e più digitale.

Chi può partecipare

Dal 18 al 24 Luglio, il Castello dei Principi Capano di Pollica, quest'estate sede del Paideia Campus, aprirà le sue porte ai giovani dai 6 ai 19 anni con un calendario di corsi che auspica un connubio tra digitalizzazione e attività all’aperto, oltre che rappresentare un luogo protetto favorevole all’innovazione e all’utilizzo consapevole delle tecnologie per l’attuazione della Transizione Ecologica: la Transizione Digitale diventa, così, elemento guida per lo sviluppo sostenibile. Un borgo medievale si trasforma in una fabbrica di futuro. “Siamo molto lieti di aver potuto collaborare con il Future Food Institute ed il Comune di Pollica per il lancio di questa Digital Academy. Il futuro delle giovani generazioni è legato a doppio filo all’istruzione, inclusa quella digitale. Con questo obiettivo abbiamo messo a disposizione i nostri corsi online che, uniti agli altri materiali disponibili, aiuteranno molti ragazzi di Pollica e dei paesi vicini a migliorare le loro conoscenze. Il futuro del lavoro e delle nuove opportunità di creazione di imprese passerà anche da un utilizzo più consapevole dei mezzi digitali”, dichiara Antonio Capaldo fondatore di Trendvice.

"Per affrontare la transizione ecologica a cui siamo chiamati non possiamo più prescindere dall’affrontare quella digitale. Per contribuire a salvare il pianeta dall'emergenza climatica, serve cambiare stili di vita, allenare il pensiero sistemico, combinare scienza e cretività trovando soluzioni innovative concrete. La digital academy nasce per allenare i giovani del Cilento alle competenze digitali e nutrire la coscienza ecologica delle nuove generazioni. Ma non è un evento una tantum, il laboratorio sarà aperto anche nei mesi invernali ed offrirà ai giovani “makers” opportunità di formazione continua, e sarà un posto perfetto per dare sfogo alla creatività." dichiara Sara Roversi, Presidente Futire Food Institue e Paodeia Campus

"Opportunità, connessioni, servizi e competenze: questi sono gli ingredienti di cui hanno bisogno le aree marginali, affinché diventino fucine di innovazione e fabbriche di futuro" dichiara Stefano Pisani, Sindaco del Comune di Pollica". Il divario digitale è solo la punta dell'iceberg di un'eredità che ha concentrato l'attenzione e lo sviluppo nei grandi centri urbani, lasciando le aree interne in una condizione di marginalità apparentemente solo geografica. Il digitale può e deve essere uno strumento che aiuta i giovani a disegnare il futuro in modo coerente con le proprie vocazioni, e che permette alle comunità di mantenere vivo un passato fatto di tradizioni, relazioni ed identità territoriali, esaltandole e proiettandole verso un avvenire rurale ed abitato. Questo è il motivo per cui abbiamo voluto forrtemente la nascita della digital academy a Pollica”.

I corsi

ARCHEOMINECRAFT

Grazie all’accordo sottoscritto tra il Comune di Pollica, Future Food Institute e il Parco archeologico di Velia, verrà valorizzato il patrimonio storico del territorio, i ragazzi avranno l’opportunità di scoprire di persona i luoghi di Parmenide ed i tesori della Magna Grecia in modo creativo con il più grande esperto europeo di Minecraft Marco Vigelini, CEO di Maker Camp srl. I ragazzi continueranno l’esperienza in classe, dove potranno ricostruire digitalmente Velia su Minecraft, acquisendo strumenti e tecniche per allenare la creatività e la capacità logica: due processi fondanti l’innovazione tecnologica.

DISCOVERY: Scienziati e giovani esploratori alla scoperta del pianeta

Guidati da un team di Climate Shapers del Future Food Institute, da guide escursionistiche AIGAE di Cilentamente, e un esperto di FAO, Alessandro Meschinelli, i giovani esploratori si avventureranno nei panorami naturali e rurali del circuito comunale di Pollica alla scoperta delle storie e leggende del territorio, delle tradizioni contadine, nonché del patrimonio floristico e faunistico locale, in percorsi di educazione all’ecologia integrale a partire dalla valorizzazione, e dal rispetto, per l’ecosistema che ci ospita.



3D MODELING & Eco-Design e creatività si uniscono a ecologia

Un corso per giovani dagli 11 ai 15 anni, risultato dell’incontro tra ecologia e design: la stampante 3D, infatti, oltre ad essere una grande alleata per l’upcycling di prodotti di scarto, rappresenta anche uno strumento di accelerazione artistica poichè offre libertà nei processi di progettazione e fabbricazione. Accompagnati da giovani makers, i partecipanti animeranno il laboratorio creativo apprendendo competenze di progettazione e modellazione 3d senza dimenticare la sostenibilità. Potranno infatti sperimentare come trasformare scarti di plastica in nuove risorse, e riflettere sul concetto di economia circolare, risorse dormienti, stili di vita sostenibili e valorizzazione del territorio e della comunità di appartenenza.



Adventure & Videomaking

Questo territorio ricco di storia, di racconti e luoghi da esplorare è il luogo perfetto dove allenare storyteller e videomaker, per imparare a trasformare l’impulso emozionale di un'avventura nella natura in una produzione video. Laboratorio creativo di autoproduzione visiva, dalla sceneggiatura alla realizzazione di una storia o magari di un documentario in video. I ragazzi avranno l’opportunità, lavorando accanto agli esperti di Dot Academy e Visualazer di imparare a raccontare una storia attraverso le immagini, video e nuove tecnologie.

L'agenda

18 Luglio - Castello dei Principi Capano

Mattina - Adventure & Videomaking - Francesco Lamacchia (Dot Academy)

Pomeriggio - 3D Modeling & Eco-design - Con Matteo Salerno e Tommaso Magelli



19 Luglio - Castello dei Principi Capano

Mattina - Adventure & Videomaking

Pomeriggio - 3D Modeling & Eco-design



20 Luglio - Molo di Acciaroli

Ore 18.30

Apertura della Viveremediterraneo sul Molo di Acciaroli

19.30 Presentazione del libro “Vi teniamo d’occhio” gli autori Potito Ruggiero e Federico Taddia ospiti della rassegna “Pollica 2050” incontreranno Sara Roversi (Presidente del Future Food Institute), Stefano Pisani (Sindaco di Pollica) e Benedetto Zacchiroli (Presidente di ICCAR/UNESCO) per confrontarsi sulle sfide proposte dalle transizioni in atto nell’ambito del più ampio framework dell’Ecologia Integrale.

20.15 Performance dei ragazzi del Boot Camp Vivere Mediterraneo

Introducono Gabriele Laffranchi (APIS) Matilde Papi (Future Food Institute) Sonia Massari (Direttrice Future Food Academy).

Presentazione del progetto Trame Mediterranee Mare e lancio della “Call To Action” a supporto del Manifesto per il “Futuro del Mediterraneo” promosso da Future Food Institute e firmato dai 14 Sindaci del Cilento: Michele Magelli, Potito Ruggiero, Ada Ciccantelli, Matilde Caponetti eDavide Ravaioli.



21 Luglio

Discovery

Ore 11.00 - Workshop dedicato ai giovani esploratori a cura di Alessandro Meschinelli, FAO



Castello dei Principi Capano

Mattina - Adventure & Videomaking

Pomeriggio - 3D Modeling & Eco-design



22 Luglio - Parco Archeologico di Velia



Ore 15.30 - esplorazione del Parco Archeologico di Velia alla scoperta dei segreti sulla vita di Parmenide

Ore 17.00 - presentazione di Archeominecraft a cura di Marco Vigelini (Ceo of Maker Camp)

Ore 17.45 -19.00 - evento di presentazione della Paideia Digital Academy alla comunità

Stefano Pisani, Sindaco del Comune di Pollica

Tiziana D'Angelo, Direttrice del Parco Archeologico di Velia

Sara Roversi, Presidente del Future Food Institute

Antonio Capaldo, CEO TrenDevice S.p.A.

Pierluigi Lanzarini, CEO CampuStore Academy

Francesco Lamacchia, Founder Dot Academy



23- 24 Luglio - Castello dei Principi Capano

Archeominecraft