Pollica, al via i lavori di messa in sicurezza sulla Strada Provinciale 48

La Provincia di Salerno consegna i lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento della sicurezza della Strada Provinciale 48 ricadenti nel comune di Pollica, per un importo netto di 88.825,00 euro.

I dettagli

L’intervento viene consegnato in queste ore e consiste nella riqualificazione del piano viabile e sistemazione di un parapetto in un tratto della SP 48 ricadente nel comune di Pollica. Le attività sono coordinate dal settore Viabilità diretto da Domenico Ranesi con il supporto del Consigliere delegato alla Viabilità Carmelo Stanziola. La Provincia non si ferma e continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle esigenze concrete delle nostre comunità.”