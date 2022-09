Pollica, al via i lavori di manutenzione delle barriere sulla Sp 15

Al via i lavori di sostituzione, manutenzione ed installazione di barriere sulla Sp 15 nel territorio comunale di Pollica. Costo dell'intervento: 33.560,89 euro.

I lavori

“L’intervento - dichiara il presidente Michele Strianese – viene consegnato presumibilmente il 1 ottobre e, a tutela della sicurezza stradale della pubblica incolumità, prevede la sostituzione di barriere bordo laterale esistenti, danneggiate ed incidentate, con barriere del tipo di bordo ponte su idoneo cordolo e soletta in cemento armato e muro di contenimento in cemento armato. Le attività sono coordinate dal settore Viabilità diretto da Domenico Ranesi con il supporto del Consigliere delegato alla Viabilità Carmelo Stanziola. La Provincia non si ferma e continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle esigenze concrete delle nostre comunità.”