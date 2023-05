Polo commerciale a Sarno, Azione: “Compresa necessità di sinergia”

Sta per nascere a Sarno il Distretto Urbano del Commercio. L’Ente di Palazzo di Città ha infatti indetto una manifestazione d’interesse alla quale potranno prendere parte le associazioni imprenditoriali che operano nel settore del commercio, le associazioni di categoria per ciò che concerne gli operatori ed i consumatori e le organizzazioni sindacali che, entro il 22 maggio dovranno far pervenire all’ufficio comunale preposto le loro richieste.

Il dibattito

Le finalità del nuovo polo, ovviamente, saranno quelle di definire un programma per gli interventi necessari ad aumentare l’attrattività commerciale, turistica e culturale della cittadina, rilanciandone l’economia, incrementare la collaborazione tra l’Amministrazione comunale e le associazioni di categoria, per favorire ed accrescere lo sviluppo e la promozione del territorio anche suggerendo interventi di riqualificazione degli spazi urbani per tale scopo. Ciò che tuttavia potrebbe fare la differenza, però, è una reale politica di valorizzazione del commercio sarnese, che possa crescere e consolidarsi anche attraverso nuove sinergie e collaborazioni non solo a livello locale, ma anche territoriale.Sulla vicenda si è espresso il gruppo di Sarno in Azione, il quale fa sapere mediante il segretario cittadino, Vincenzo Sirica, che "il distretto commerciale segna un cambio di passo dell'Amministrazione che finalmente comprende la necessità di una sinergia tra la politica, i commercianti e la società civile per l'individuazione di una strategia comune che porti alla ripresa di questo fondamentale settore cittadino. Le attività commerciali rappresentano non solo occupazione ma anche un abbellimento delle strade cittadine e favoriscono la loro sicurezza. Posso assicurare da parte di Azione la disponibilità a collaborare al successo di questa iniziativa".