Polo Fieristico con sala congressi, Ilardi (Federalberghi): "Facciamolo a Capitolo San Matteo"

Un Polo Fieristico con sala congressi a Salerno. La proposta è stata lanciata dall’assessore comunale al turismo Alessandro Ferrara e, in queste ore, viene avallata dal presidente di Federalberghi Salerno Antonio Ilardi che rilancia: “Realizziamolo a Capitolo San Matteo”. Il leader degli albergatori spiega: “Ha ragione Alessandro Ferrara, che sta svolgendo egregiamente, con competenza e passione, il suo ruolo di Assessore al Turismo del Comune di Salerno! Occorre realizzare nel comune capoluogo un polo fieristico dotato, aggiungiamo noi, di una sala congressi da 1.000 posti per attrarre grandi convention, nonché di ampie aree esterne per ospitare kermesse e concerti".

Il progetto

Per Ilardi, dunque, va costruito un vero e proprio "centro di attrazione di visitatori, in grado di assicurare importanti flussi ad un vasto comprensorio territoriale, dalla Valle dell'Irno alla Piana del Sele, capace di garantire nuovi utenti al commercio e alla ristorazione, di destagionalizzare definitivamente il turismo". "Perché non farlo a Capitolo San Matteo, area di proprietà del Comune di Salerno, posta direttamente sul mare e collegatissima alle reti viarie? Perché non farne subito oggetto di uno studio di fattibilità concreto e serio?”. Ora non resta che attendere la risposta da parte dei vertici di Palazzo di Città.