Ponte del 1° maggio: previsto nuovo boom di turisti, Federalberghi fa appello al senso civico dei salernitani

Salerno e provincia si preparano ad essere prese d'assalto nuovamente dai turisti, in occasione del ponte del 1° maggio. Il nostro territorio, in particolare, sarà meta per tanti visitatori stranieri che alloggeranno nelle strutture ricettive salernitane. "Anche il ponte del primo Maggio vedrà la presenza di corposi flussi turistici in tutta la provincia. - ha annunciato il presidente di Federalberghi Salerno, Antonio Ilardi - Particolarmente numerosi sono i turisti provenienti dall'America del Sud e dal Nord Europa. Nel comune capoluogo, la presenza della manifestazione del Crocifisso Ritrovato attirerà certamente la curiosità dei visitatori italiani e stranieri, sempre attenti ed interessati alla storia e alle tradizioni locali", ha osservato.

L'appello

Il presidente di Federalberghi, infine, rivolge un appello ai cittadini, affinchè abbiano rispetto per il decoro e l'igiene del territorio: "Ci auguriamo vivamente che ogni cittadino della provincia di Salerno voglia concorrere allo sviluppo del turismo, e all'incremento del lavoro che celebriamo proprio il 1 maggio, con piccoli ma necessari gesti, quali la cura per la pulizia della propria città e il rispetto per le bellezze artistiche e paesaggistiche esistenti", ha concluso Ilardi.