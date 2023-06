Vallo di Diano, la Provincia ha aggiudicato l’appalto dei lavori del Ponte Caiazzano

La Provincia di Salerno ha aggiudicato (con Determinazione dirigenziale CID 65840) i lavori di ricostruzione del Ponte Caiazzano, che collega i comuni di Padula e Sassano, per un importo complessivo di 2.481.000,00 euro.

L'annuncio

“Appena arrivato - dichiara il presidente Franco Alfieri - alla presidenza dell’Ente ho voluto seguire questa questione molto delicata e complessa. Il ponte è chiuso al traffico dall’ottobre 2021 perché, a seguito di verifiche, si rendeva necessario un intervento di messa in sicurezza. Abbiamo dovuto acquisire tutti i pareri, le autorizzazioni e i nulla osta dovuti per riuscire ad arrivare ad oggi. Il nuovo ponte, che collega la sponda destra e sinistra del fiume Tanagro, avrà una campata unica lunga 46 metri. Avevo preso un impegno agli inizi di maggio scorso, dichiarando che i lavori sarebbero stati aggiudicati fra fine maggio e metà giugno. Mantenuta la previsione ora proseguiamo. Ringrazio il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca per aver finanziato tempestivamente l’opera.”