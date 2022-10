Ponte Tanagro chiuso da oltre un anno, Pellegrino (Iv) scrive a Strianese: "Si deve intervenire"

"Nel Vallo di Diano il Ponte Tanagro è chiuso da oltre un anno. Intere comunità sono isolate e forti sono i disagi economici". È quanto denunciato in una lettera aperta dal consigliere regionale Tommaso Pellegrino che ha rivolto un appello al presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese. "L'interdizione del tratto che collega il comune di Sassano a quello di Padula di fatto isola intere comunità creando un disagio notevole ai residenti, ai lavoratori, agli studenti, alle attività commerciali, al comparto agricolo che sta subendo disagi e perdite considerevoli", ha spiegato Pellegrino che ha evidenziato i gravi ritardi accumulati nella realizzazione dell'opera.

Lo stato dei lavori

"La programmazione dei lavori per la messa in sicurezza del Ponte Tanagro, chiuso nell'ottobre 2021 al transito dei veicoli, era prevista entro l'estate 2022. Ad oggi, non ve n'è traccia. Come pure non v'è traccia dei lavori di somma urgenza per il percorso alternativo di via Ascolese, nonostante la decisione condivisa da tutti i sindaci del Vallo di Diano di deliberare a favore dell'adeguamento delle arterie stradali secondarie per migliorare la circolazione stradale e la viabilità tra Sassano e Padula, con i fondi della Strategia delle Aree Interne, gestiti anche dalla Provincia di Salerno". Pellegrino ha evidenziato che la Provincia "ha ricevuto l'importo di 6.180.277,35 euro per l'esercizio 2021; 7.946.070,88 euro per il 2022 e saranno assegnati ulteriori 6.180.277,35 euro nel 2023 per la realizzazione delle opere; pertanto, nel caso specifico dei lavori riguardanti il "Ponte Tanagro", non ci sono impedimenti legati agli aspetti economici". "Il Sud non può crescere se continuiamo a essere in ritardo su opere che devono garantire servizi essenziali e una viabilità efficiente, condannando i territori a carenze ataviche. La politica deve fare la sua parte davvero, riappropriarsi del suo ruolo riavvicinandosi ai cittadini, solo così può recuperare credibilità e fiducia. I ritardi e l'immobilismo non sono segnali positivi".

L'appello

Per il consigliere regionale, inoltre, "è necessaria una profonda riflessione anche sul ruolo delle Province che, continuano ad esistere, senza dare spesso le tempestive e opportune risposte ai cittadini, non sempre per responsabilità di chi si trova ad occupare ruoli istituzionali, ma per la continua e costante carenza di personale, mezzi e in alcuni casi risorse. Sarebbe bene, almeno per determinati e particolari interventi, poter demandare ai Comuni quelle funzioni che la Provincia non può assolvere". "È tempo, presidente Strianese, che il "Ponte Tanagro" torni nuovamente percorribile, è tempo che si velocizzino le procedure e si ponga la parola fine a una situazione incresciosa e insostenibile che dura da molto, troppo tempo. Non perda l'opportunità, da uomo delle Istituzioni, di restituire al Territorio del Vallo di Diano l'attenzione che merita" ha concluso Pellegrino