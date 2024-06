Suicidio per amore nel salernitano, 47enne trovato impiccato dentro casa

Dramma, questa mattina, a Pontecagnano Faiano, dove un 47enne è stato trovato morto all’interno della sua abitazione in via Magellano. Sembra che l'uomo si sia impiccato per motivi sentimentali: sarebbe stata trovata una lettera in cui parlerebbe di una delusione d’amore.

Sul posto sono giunti i sanitari del Vopi, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, e i carabinieri per gli accertamenti di rito.