"Mettetevi in ordine", autista di autobus minacciato con un coltello da un passeggero

Ancora un episodio di violenza a bordo di un autobus di Busitalia. Dopo l’episodio verificatosi soltanto due giorni fa a Salerno, una nuova aggressione è avvenuta a Pontecagnano Faiano.

Il fatto

Ieri, a bordo di un pullman che da Battipaglia doveva arrivare nel capoluogo, l’autista avrebbe consigliato più volte ai numerosi passeggeri di disporsi in modo ordinato affinchè non ostacolassero l’apertura e la chiusura delle porte. Questa “raccomandazione” - secondo il suo racconto - ha mandato su tutte le furie un uomo che lo ha prima insultato e poi minacciato. Quest’ultimo, poco fa, è sceso alla fermata di Piazza Sabbato, poi però è risalito dalla porta anteriore, in preda all’ira. L’autista, a quel punto, lo ha invitato più volte a scendere, ma l’uomo ha tirato fuori un coltello per minacciarlo davanti a tutti. Tempestivo l’intervento della Polizia Municipale che, in pochissimo tempo, è riuscita a bloccare ed identificare il passeggero violento.