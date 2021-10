"Rispetti le regole della differenziata", uomo tenta di investire consigliere a Pontecagnano

La vittima dell'aggressione è Beniamino Castelluccio. La solidarietà del sindaco Lanzara: "Confidiamo in una presenza sempre maggiore sul territorio da parte delle forze dell'ordine e che eventi simili non si verifichino più"

Momenti di tensione, questa mattina, in pieno centro a Pontecagnano Faiano, dove un uomo ha provato ad investire con la propria automobile il consigliere comunale Beniamino Castelluccio dopo averlo aggredito con un’arma da taglio. A scatenare la violenza è stata la richiesta da parte del consigliere di rispettare le regole di conferimento dei rifiuti che l’uomo stava violando attraverso lo sversamento abusivo.

La denuncia

A raccontare l’accaduto è direttamente il sindaco Giuseppe Lanzara che si domanda: “Ora mi chiedo e vi chiedo: è normale che un cittadino che ha a cuore la tutela dell'ambiente e della cosa pubblica possa imbattersi in una situazione tanto grave? Confidiamo in una presenza sempre maggiore sul territorio da parte delle forze dell'ordine e che eventi simili non si verifichino più. A Beniamino va tutta la nostra riconoscenza, a lui che ha sempre dimostrato di avere a cuore la nostra città e che non è disposto a girarsi dall'altro lato quando c'è da intervenire a tutela della collettività. Nulla giustifica un atto di violenza, forza Benji!”.