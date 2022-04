Aggredisce uno straniero per rubargli la bici: è caccia all'uomo a Pontecagnano

Episodio di violenza nel comune di Pontecagnano Faiano. Negli ultimi giorni, un 30enne nigeriano è stato aggredito e poi rapinato mentre era in sella alla sua bicicletta in località Sant'Antonio. Un uomo si è improvvisamente avvicinato allo straniero e, dopo averlo colpito con calci e pugni, lo ha lasciato ferito in strada rubandogli la bici elettrica.

Le indagini

A dare l’allarme sono stati i passanti. E così sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Municipale e i sanitari del 118, che hanno trasportato il 30enne al pronto soccorso dell’azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” dov’è stato preso in cura dai medici. Su quanto accaduto sono in corso le indagini dei vigili urbani che, grazie alle telecamere presenti nella zona, tenteranno di risalire all’identità dell’aggressore.