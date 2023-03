Pugni al nuovo fidanzato della ex, ragazzo condannato a 2 anni e 4 mesi

Aggredì il rivale in amore con una serie di pugni. Un 24enne di Pontecagnano è stato condannato a 2 anni e 4 mesi di reclusione. I fatti risalgono all'aprie del 2019. La vittima era un ragazzo di 19 anni, "colpevole" di aver stretto un legame sentimentale con la ex dell'imputato.

La storia

Il ragazzo non accettava la fine della relazione sentimentale con la sua ex e non tollerava che la stessa si fosse legata ad un altro giovane. Quando lo incontrò per strada lo aggredì con una sere di pugni, al punto da fratturargli mandibola e setto nasale. Sul posto sopraggiunse un’ambulanza che trasportò il giovane al pronto soccorso La prognosi fu sciolta solo alcuni giorni dopo e il 19enne fu giudicato guaribile in 40 giorni. Poi la denuncia che diede il via all'iter giudiziario.