Un ragazzo di 28 anni, F.D le sue iniziali, è stato arrestato a Pontecagnano Faiano per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il giovane, infatti, è stato trovato in possesso, a seguito della perquisizione, di circa 680 grammi di cocaina, suddivisa in vari panetti e dosi, ma anche materiale per il confezionamento.