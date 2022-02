Evade i domiciliari ed occupa abusivamente una casa: arrestato 29enne a Pontecagnano

Un marocchino di 29 anni, E.M.J le sue iniziali, è stato arrestato, questa mattina, a Pontecagnano Faiano. Lo straniero, già agli arresti domiciliari, è finito nei guai per aver più volte violato la misura cautelare ed aver occupato abusivamente l’abitazione dov’è stato ammanettato, in via Mar Ionio.

Le indagini

In un primo momento vi era entrato perché ospitato da un amico, poi era rimasto a viverci da solo. Il proprietario di casa, residente a Pontecagnano ha così sporto denuncia. Il Gip Pellegrino, informato dai carabinieri, ha disposto per il 29enne la reclusione nel carcere di Salerno.