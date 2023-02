Sorpreso alla guida ubriaco, uomo aggredisce carabiniere dopo un incidente: denunciato

Momenti di tensione, sabato sera, in litoranea a Pontecagnano, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due automobili (Opel Astra e Mercedes). Tra i due conducenti è scoppiata subito la lite su chi avesse provocato lo scontro. E così sul posto, in via dei Navigatori, sono giunti i carabinieri che hanno cercato di placare gli animi.

L'aggressione

Ma uno dei militari, dopo aver posto una serie di domande, è stato aggredito verbalmente dall'uomo alla guida della Opel Astra, che ha opposto resistenza al controllo. Successivamente, è risultato avere un tasso alcolemico di 1,81 g/l. Di conseguenza, è stato denunciato per guida in stato di ebrezza ma anche per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.