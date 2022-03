Pontecagnano avrà "Piazza Anna Borsa": via libera del consiglio comunale

Una piazza di Pontecagnano Faiano sarà intitolata ad Anna Borsa, la trentenne che il 1 marzo scorso, mentre era al lavoro in un salone di bellezza, è stato uccisa con un colpo di pistola dal suo ex fidanzato. La proposta avanzata nei giorni scorsi dal circolo di Sinistra Italiana è stata accolta, all'unanimità, dal consiglio comunale.

La lettera

A comunicarlo, tramite una missiva, è stato direttamente il presidente del consiglio comunale Francesco Fusco: “A nome di tutto il Consiglio Comunale che ho l’onore di rappresentare e che ringrazio per la compattezza che dimostra a prescindere dai ruoli politici, comunico la piena disponibilità a non abbandonare questo increscioso episodio sottoponendo, all’attenzione di tutti i gruppi, la volontà di dedicazione ed intitolare un luogo pubblico e significativo ad Anna Borsa”. “La scomparsa di questa giovane ha colpito in maniera indelebile i nostri cuori e deve farci riflettere tanto, deve smuovere le nostre coscienze, deve rimbombare nei nostri cuori ogni qualvolta dobbiamo agire per il bene comune. Compito dell’amministrazione e di tutte le autorità religiose, politiche, civili e militari, che sono rappresentanza del popolo, è quello di agire e di creare i presupposti affinchè non si dimentichi ed Anna diventi un simbolo”.

La risposta

Soddisfatto il circolo di Sinistra Italiana: “Ringraziamo Francesco Fusco, Presidente del Consiglio Comunale, di aver accolto al nostra richiesta e invitiamo i gruppi consiliari ad adoperarsi affinché questo avvenga quanto prima possibile e che si scelga un luogo significativo e centrale rispetto al nostro territorio. Anna non è soltanto vittima di un femminicidio ma è un esempio per i giovani della nostra comunità avendo scelto di vivere e lavorare nel suo territorio nonostante tante difficoltà”.