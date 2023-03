Da Pontecagnano in Puglia per raccogliere asparagi: disperso un anziano

I vigili del fuoco del comando di Barletta, da ieri sera alle 20, sono impegnati nella ricerca di una persona scomparsa nelle campagne di Minervino Murge (Bat). Si tratta dell'85enne Alfonso Sessa (alto 1 metro e 65 con capelli brizzolati), originario di Pontecagnano, che era arrivato in Puglia con alcuni amici per la ricerca di asparagi. Si sono divisi nella zona da loro prescelta e all'orario concordato per il rientro non si è più presentato.

La ricerca

Sul posto, per la ricerca, sono presenti squadre di vigili del fuoco di terra, l'elicottero "Drago" di Bari e squadre con droni (Sistema a Pilotaggio Remoto), personale specializzato in tipografia applicata al soccorso (Tas). Ci sono poi i carabinieri e la polizia locale di Minervino Murge, oltre ad alcuni volontari.