Viabilità, riqualificazione delle strade di collegamento all'Aeroporto: consegnato il primo lotto

Consegnato il primo lotto dei lavori di riqualificazione delle arterie che collegano la Tangenziale di Salerno, la strada Provinciale Aversana e l'aeroporto Salerno Costa d'Amalfi. L'intervento, costato due milioni e 500mila euro, ha riguardato nello specifico le arterie che dalla rotatoria della frazione Picciola sull'Aversana conducono a via Olmo e successivamente allo scalo picentino. Sei chilometri in tutto, di cui tre interessati dall'allargamento della carreggiata.

Il sopralluogo

Sul posto il presidente della Provincia, Michele Strianese, ed il presidente della commissione regionale Trasporti, Luca Cascone, per verificare la corrette esecuzione dei lavori. "L'obiettivo di questi lavori - ha precisato Strianese - è quello di fornire collegamenti adeguati all'aeroporto. Stiamo andando avanti sui progetti esecutivi degli altri due lotti, di cui uno da dieci milioni, che punteranno al miglioramento della sicurezza e della funzionalità dei collegamenti fra Aeroporto, Tangenziale, Sp175 Litoranea e Strada Statale 18. La Provincia sta facendo il suo dovere".

Questione Aeroporto

A fare il punto sui lavori in corso di allargamento della pista dell'aeroporto di Salerno il consigliere regionale Cascone. "Il cronoprogramma procede - ha spiegato - ed anche sul prolungamento della Metropolitana siamo nei tempi. Altrettanto fondamentale sarà l'affidamento dei lavori di realizzazione del terminal. Il 2024 rappresenta l'obiettivo, confermato anche da Gesac, per far decollare l'aeroporto. In tutta la programmazione, in ogni caso, coinvolgeremo il territorio".