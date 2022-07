Pontecagnano, bonifica ex tabacchificio Ati: Forza Italia presenta interrogazione

I consiglieri di Forza Italia presentano un’interrogazione sulla bonifica dell’amianto nell’area dell’ex tabacchificio Ati di Pontecagnano Faiano, tuttora in corso.

L'interrogazione

“Il sindaco - scrivono i consiglieri Gianfranco Ferro, Francesco Pastore e Raffaele Silvestri - ci dica a che punto sono i lavori e lo stato di avanzamento del monitoraggio ambientale”. Inoltre i forzisti chiedono di essere messi a conoscenza di eventuali azioni “volte a tutelare la salute dei propri cittadini, nonché gli interessi degli imprenditori le cui attività sono situate nelle zone adiacenti il sito in corso di bonifica”. Il gruppo forzista, inoltre, chiede la trasmissione "con congruo anticipo rispetto alla data fissata per il prossimo consiglio comunale" della documentazione in possesso dell’ente relativa ai lavori di bonifica del sito.