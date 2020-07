Pontecagnano Faiano, Anastasio assolto dall'accusa di camorra

Antonio Anastasio, esponente di Fratelli d’Italia, non aveva alcun sodalizio criminale con personaggi della Piana del Sele e dei Picentini: l’assoluzione dall’accusa di associazione camorristica è giunta nella serata di ieri, al termine della Camera di Consiglio dei Giudici del Tribunale di Salerno, nell’ambito del procedimento definito “Perseo”.

Il caso

Per Anastasio resta solo la condanna ad un anno, pena sospesa, per il tentativo di violenza privata. Contro questa pronuncia sarà, comunque, presentato ricorso in Appello. Ma, nella giornata di lunedì, la vicenda sarà chiarita nel corso di una conferenza stampa insieme all’avvocato Michele Sarno che, nel processo, difende l’esponente politico di Pontecagnano Faiano.