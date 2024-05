Pontecagnano, via libera ai centri estivi dai 3 ai 14 anni

La giunta comunale di Pontecagnano Faiano ha approvato la realizzazione di centri estivi e attività di animazione per bambini e ragazzi dal 24 giugno al 19 luglio. I centri saranno organizzati in tre fasce orarie: 3-5 anni (8:00-13:00), 6-10 anni (8:00-16:00) e 11-14 anni (8:00-16:00). Il Comune ha destinato 65mila euro per tali attività, da reperire attraverso un finanziamento che verrà chiesto al Dipartimento per le Politiche della Famiglia.