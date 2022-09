Pontecagnano, convocato il consiglio comunale

È stato convocato per il 28 settembre, alle ore 17:30 presso la Biblioteca Comunale Alfonso Gatto, il consiglio comunale di Pontecagnano Faiano.

L'ordine del giorno

Questo l'ordine del giorno della seduta, che sarà trasmessa anche in diretta streaming sulla pagina facebook dell'ente:

1. Approvazione verbali delle sedute precedenti (27.04.2022-11.05.2022-14.07.2022).

2. Mozione presentata dal gruppo consiliare Forza Italia ad oggetto: Interventi in materia di prevenzione legati al verificarsi di eventi atmosferici avversi (prot.41112 del 21.09.2022).

3. Mozione presentata dal gruppo consiliare Forza Italia ad oggetto: Riqualificazione panchine situate in SantAntonio adiacenti rotatoria e Villa comunale (prot.41112 del 21.09.2022).

4. Mozione presentata dal gruppo consiliare Forza Italia ad oggetto: Interventi in materia di viabilità allincrocio di via Lazio-via Aosta ed in via degli Aranceti (prot.41112 del 21.09.2022).

5. Mozione presentata dal gruppo consiliare Forza Italia ad oggetto: Collocazione di un cassonetto per la raccolta di pannoloni in via Budetti (prot.41112 del 21.09.2022).

6. Approvazione Bilancio consolidato per lesercizio 2021 ai sensi dellart.11 bis D.Lgs.n.118/2011 e art.233 bis D.Lgs.n.267/2000.

7. Variazione al Bilancio di previsione 2022-2024 assunte dalla Giunta Comunale in via di urgenza con delibera di G.C. n.142/2022. Adozione provvedimenti di cui allart. 175 comma 5 D.Lgs.n.267/2000.

8. Approvazione Regolamento per lutilizzo degli impianti di videosorveglianza nel territorio comunale di Pontecagnano Faiano.