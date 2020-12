Pontecagnano, dalla Regione via libera al nuovo impianto per i rifiuti

Via libera alla costruzione dell’impianto rifiuti nel comune di Pontecagnano Faiano. La Giunta Comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Lanzara, ha preso atto, con la delibera numero 161 del 3 dicembre scorso del progetto preliminare che la Regione Campania ha realizzato “individuando il sito più idoneo ad accogliere e trattare la frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani del Comune di Pontecagnano Faiano”.

La nota del Municipio

L’amministrazione provinciale di centrosinistra parla di “un’iniziativa storica, di grande coraggio amministrativo, che attesta la fattibilità tecnica ed economica dell’ecodistretto, già destinatario di un importo di circa 20 milioni e mezzo di euro, a cui il Comune ha chiesto di aggiungere altri 4 milioni e mezzo con il preciso obiettivo di perfezionarel’opera, rendendola ancor più rispondente ai criteri di sostenibilità. L’Ente è, inoltre, in continuo contatto con la Regione Campania per lavorare affinché reperiti i fondi necessari per la realizzazione della viabilità di supporto all’opera”.

