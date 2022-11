Pontecagnano, il Comune cerca un direttore generale per la Farmacia Comunale

Il Comune di Pontecagnano Faiano ha indetto una selezione pubblica per la nomina del direttore generale dell’Azienda Speciale Farmacia Comunale. La selezione avverrà mediante pubblicazione di un avviso finalizzato all’acquisizione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti richiesti.

I requisiti richiesti

Possono partecipare alla procedura tutti coloro che siano in possesso della cittadinanza italiana e di uno dei paesi della Unione Europea e siano laureati in farmacia o al C.T.F. ed equipollenti e siano abilitati all’esercizio della professione di farmacista ed abbiano significative esperienze maturate in materia di organizzazione e gestione in qualità di farmacista titolare, direttore tecnico-professionali o altri ruoli equipollenti. Inoltre può partecipare chi non ha subito provvedimenti di destituzione, di dispensa o di decadenza da impieghi presso amministrazioni pubbliche e sia in possesso di buone conoscenze tecnologiche di software, anche avanzati.

La nomina

La nomina, in ogni caso, resta in capo al sindaco: "Il Direttore Generale - si legge nell'avviso - sarà nominato dal Sindaco a seguito di verifica delle capacità e competenze previste dallo Statuto e dal richiamato verbale di riunione del 8 novembre 2011 del Cda, accertate dagli elementi desumibili dal curriculum. La procedura non ha carattere comparativo e non vincola in alcun modo l'Amministrazione comunale, che si riserva la facoltà di non dare corso alla procedura, qualora i candidati non siano in possesso dell'esperienza e requisiti prescritti dal presente avviso".