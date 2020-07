Discarica abusiva a Pontecagnano, scatta il sequestro della Forestale

I carabinieri della sezione Forestale di San Cipriano Picentino, nell’ambito dell’attività di controllo finalizzata alla prevenzione e repressione degli smaltimenti illeciti di rifiuti, si sono portati in località “Lago Lucrino” in agro del comune di Pontecagnano Faiano.

L'operazione

La pattuglia, coadiuvata da militari della locale Stazione di Pontecagnano e con l’impiego di un sistema aereo a pilotaggio remoto (drone), ha accertato la presenza nella zona indagata di un’area in cui era presente un significativa quantità di rifiuti. Più precisamente, all’interno dell’area erano presenti rifiuti di diversa natura e tipologia, anche pericolosi, quali ad esempio inerti da demolizione e costruzione, veicoli fuori uso, rifiuti in legno, rifiuti plastici e rifiuti vegetali, motori e parti di essi, batterie fuori uso, rifiuti in vetro e pneumatici fuori uso. Nell’area era presente un autocarro sul quale erano presenti ulteriori rifiuti costituiti da scarti da demolizione e vecchi materassi. Successivamente i militari hanno individuato il proprietario dell’area che è risultato essere anche proprietario dell’autocarro. Alla luce di quanto emerso, i militari hanno provveduto a sequestrare l’area in oggetto, che si estende per una superficie di circa 1000 mq. e l’autocarro con i rifiuti. Successivamente il personale operante ha deferito il responsabile all’Autorità Giudiziaria per gestione illecita di rifiuti e discarica abusiva.