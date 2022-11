Pontecagnano, installate postazioni gioco in vari punti del territorio

Sei postazioni gioco in altrettanti punti della città. È l'inziativa organizzata dal Comune di Pontecagnano Faiano in occasione della Giornata Mondiale della Gentilezza, che si celebra in tutto il mondo il 13 novembre. Grazie ad un investimento di circa 9mila euro, le aree saranno dotate di tavoli multifunzione e multicolore, che contribuiranno a rendere più vivi ed accoglienti gli spazi pubblici.

Le aree

L'obiettivo dell’iniziativa è quello di donare alle persone dei rispettivi quartieri "strumenti per vivere in modo continuativo le piazze, i parchi e tutte le zone in cui è possibile riunirsi, incontrarsi, trascorrere del tempo in compagnia ed in attività".

Queste le aree individuate:

- Casa Parrilli;

- Piazza Sabbato – Pontecagnano;

- Piazza Risorgimento – Pontecagnano;

- Impianto sportivo Piergiorgio Avagliano – Faiano;

- Belvedere – Magazzeno;

- Villa Comunale – S. Antonio.



La giornata della gentilezza

“Anche quest’anno non ci siamo sottratti all’impegno di celebrare degnamente la giornata della gentilezza, che resta occasione utile per riflettere sul ruolo cruciale di questo sentimento. Praticare atti di cortesia verso il prossimo significa diffondere ed imprimere una cultura non individualista, ma tesa alla condivisione ed all’inclusione dell’altro. Per questo, dotando alcuni punti nevralgici della città di giochi di società, abbiamo pensato di insistere su questi princìpi, i soli che possano alimentare una comunità compatta, coesa, vicina a tutti”, dichiara l’assessora alla Gentilezza Rosa Lembo. "Con grande piacere - aggiunge il sindaco, Giuseppe Lanzara - accogliamo nella nostra città piccole ma significative strutture appositamente concepite per abbellire ma soprattutto ravvivare gli spazi pubblici; spazi notoriamente frequentati da bambini, famiglie ed anziani. Grazie alla collocazione di questi tavoli, sarà possibile trascorrere proficuamente il tempo e condividere momenti di cordialità e di gioia. La gentilezza è un approccio positivo alle cose: impariamo a praticarla sempre per rendere il contesto in cui viviamo più sereno, allegro, vivibile”.