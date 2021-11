Pontecagnano Faiano si prepara alla celebrazione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

La città di Pontecagnano - Faiano celebrerà sabato 13 novembre 2021 nel centro di Faiano la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. L’ evento, organizzato dal sindaco Dott Giuseppe LANZARA in collaborazione con il Presidente “Amici del Tricolore APS” Antonio GALDI, il presidente “Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna” Sez. di Salerno, Luigi SACCO, e la madrina della bandiera dell’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra ins. Anna FRANCESE,e altre associazioni partners, si svolgerà una cerimonia per onorare il giorno dedicato alle Forze Armate e all’ Unità Nazionale in questo particolare anno in cui ricorre la celebrazione del centenario del Milite Ignoto.

La cerimonia dal motto “Tutto sopportò e vinse il nostro soldato” si svilupperà in più momenti sia nel centro di Faiano dove sabato 13 novembre p.v. con inizio dalle ore 08.30 sarà deposta una corona di alloro ai caduti, celebrata la cerimonia dell’alzabandiera e poi la santa messa, al termine della quale dinanzi al monumento ai caduti sarà consegnata al Generale di Corpo d’Armata Giuseppenicola TOTA la cittadinanza onoraria conferita dall’amministrazione comunale al “Milite Ignoto”. Mentre, in Pontecagnano nei pressi dell’ex- tabacchificio Centola nei giorni 12 e 13 novembre p.v. sarà allestita una mostra denominata “Luoghi per la Memoria” in cui sarà possibile visionare mezzi storici, mezzi militari, proiettati documentari e speciali storici. Inoltre, collaboreranno alla manifestazione alcuni reparti dell' Esercito quali il 4° reggimento carri di Persano, il reggimento Guide (19°) di Salerno e l'8° reggimento bersaglieri di Caserta. L’associazione “amici del Tricolore” è presente sul territorio Salernitano dal 2011 e si prefigge nobili obiettivi quali fornire solidarietà a favore del prossimo e l’impegno civico e sociale; i principi ispiratori dei soci sono l’amor di Patria, la legalità e il rispetto delle Istituzioni. Numerose le iniziative svolte negli anni finalizzate nel formare le coscienze dei giovani coinvolgendoli nelle iniziative di rievocazione storica al fine di tramandare i valori fondanti della nostra democrazia.