Pontecagnano Faiano, nominato il nuovo comandante della Polizia Municipale

Nominato il nuovo comandante della Polizia municipale di Pontecagnano Faiano. Dopo cinque anni, infatti, il sindaco ha deciso di congedare Franco Lancetta. Al suo posto arriva Antonio Vecchione, noto non solo per essere un agente della polizia locale, ma anche (e soprattutto) per aver ricoperto due volte la carica di consigliere ed una volta la carica di assessore con le amministrazioni Sica. Alle ultime elezioni Vecchione si è candidato con il Pd raccogliendo 110 voti.

Il commento

“Sono fiducioso - ha scritto il sindaco Giuseppe Lanzara - che Vecchione porterà la sua esperienza, la sua competenza e il suo impegno nel guidare il comando verso nuovi traguardi. Sono sicuro che, grazie alla sua leadership, la nostra Città continuerà ad essere un luogo sicuro e accogliente per i cittadini”.