Beccato mentre abbandona i rifiuti vicino al cimitero: uomo multato a Pontecagnano Faiano

Un cittadino di Pontecagnano Faiano (come mostra la foto pubblicata dal sindaco Giuseppe Lanzara sui social) ha pensato bene di prendere la sua auto, dirigersi in zona cimitero e sversare il suo bel bustone di rifiuti in strada.L’uomo, grazie alle telecamere, è stato identificato e sanzionato con una multa di 500 euro.

Il commento

Lanzara usa l’ironia: “Un gesto di puro amore verso la propria città, verso la propria terra e verso gli altri cittadini, non trovate?! Dovremmo ringraziarlo. Che poi mi chiedo: perché fare una cosa del genere se il ritiro dei rifiuti avviene regolarmente sotto la propria abitazione? "Forse avrà gettato via degli ingombranti", beh anche per quello c'è un servizio di ritiro a domicilio. Neanche devi farlo tutto questo sforzo di caricarti in auto i rifiuti, metterti in auto di notte e trovare un luogo dove abbandonarli”. Poi ringrazia: “Grazie al lavoro incessante della Polizia Municipale e alla collaborazione degli operatori Sarim, vengono arginati e combattuti fenomeni di abbandono dei rifiuti prima che diventino vere e proprie discariche. Uno sforzo notevole, un lavoro estenuante che da oggi avrà come sostegno l'installazione di altre cinque fotocamere trappola”.