Esce di casa per andare a scuola e scompare: Faiano in ansia per Micael Bassi

Ore di apprensione a Pontecagnano Faiano, dove un ragazzino di 14 anni, Micael Bassi, detto “Miscia” è improvvisamente scomparso. Il giovane, di origine brasiliana, è stato avvistato l'ultima volta in Via Piave, località Trivio Granata. Indossa una felpa beige con scritta New York. Dopo aver lasciato la sua abitazione a Faiano per recarsi a scuola si sono perse le sue tracce.

L'appello del sindaco

A lanciare l’appello alla mobilitazione è il sindaco Giuseppe Lanzara: “Aiutateci a ritrovarlo, potrebbe essere disorientato e aver bisogno di aiuto. Chiunque lo avesse visto o avesse una segnalazione da fare può rivolgersi ai Carabinieri contattando il 112 oppure la locale stazione allo 089.381432”.