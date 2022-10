Pontecagnano, nove nuove telecamere per la sicurezza

Nove nuove telecamere di videosorveglianza a Pontecagnano Faiano. L'intervento si è reso possibile grazie ai fondi ottenuti (43mila euro) dal Ministero dell’Interno per la sicurezza urbana e per le iniziative di prevenzione e contrasto alla vendita e spaccio di sostanze stupefacenti.

Le nuove telecamere

I dispositivi saranno installati presso il piazzale delle Tabacchine (7) e presso il sovrappasso di Pagliarone, altro punto critico della città. “Con i nuovi strumenti tecnologici - spiega l'assessore all'Innovazione, Rosa Lembo - possiamo garantire un efficace controllo del territorio, a tutela del patrimonio pubblico e dell’incolumità delle persone, che richiedono maggiore attenzione verso precise zone in cui, nostro malgrado, si verificano attività illecite. Siamo certi che con una corretta applicazione delle nuove risorse, sapremo contenere questi fenomeni e riusciremo a supportare il lavoro delle Forze dell’Ordine, cui resta il difficilissimo compito di assicurare una buona vivibilità a Pontecagnano Faiano”. “Stiamo puntando anche sulla tecnologia - aggiunge il sindaco, Giuseppe Lanzara - per arginare i fenomeni della violenza, dello spaccio di sostanze illecite. Lo stiamo facendo perché sono in crescendo in tutta Italia episodi di questo genere, che necessitano di una risposta concreta che già le Forze dell’Ordine cercano di dare quotidianamente con il loro impegno e la loro dedizione. Con nuove telecamere, ben 32, garantiremo un controllo capillare del territorio ed un sicuro miglioramento della viabilità urbana. Sappiamo bene che questo tipo di intervento era richiesto a gran voce dai cittadini, ma confrontarci con casse comunali letteralmente vuote ha reso difficoltoso il nostro lavoro più di ogni previsione”.