Traffico illecito di rifiuti speciali, sequestrata un'ex area industriale a Pontecagnano Faiano

Stamattina, nelle province di Napoli, Milano, Roma, Brindisi, Isernia, Chieti, Caserta, Frosinone e Salerno, i militari del Gruppo Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica di Napoli, hanno dato esecuzione a undici provvedimenti cautelari personali, emessi dal gip del Tribunale di Roma, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, a carico di altrettanti imprenditori, titolari di aziende di trasporto e società di intermediazione, operanti nel settore della gestione dei rifiuti, gravemente indiziati per i reati di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, riciclaggio e autoriciclaggio, gestione illecita di rifiuti e realizzazione di discarica abusiva.

Le indagini

L'indagine, condotta dal Noe di Salerno e coordinata dalla Procura distrettuale antimafia, si è focalizzata sul fenomeno degli abbandoni di rifiuti speciali pericolosi e non. La stessa ha consentito di accertare a carico degli indagati, colpiti dall'applicazione della misura coercitiva, reiterate azioni finalizzate a porre in essere illecite attività di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi. Una parte delle 7.000 tonnellate di rifiuti smaltiti mediante attività di abbruciamento, interramento e occultamento è stata sversata in una ex area industriale situata nel Comune di Pontecagnano Faiano, già sequestrata nel corso delle indagini. Oltre all'esecuzione delle 11 misure cautelari, sono state sequestrate le quote di due società, i cui titolari sono ritenuti tra i principali organizzatori del traffico di rifiuti.