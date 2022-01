Maltrattamenti e violenze sessuali sulle figlie, ma le accuse cadono: indagine archiviata

“Mamma si ubriaca e il marito ci tocca”, questo raccontavano le figlie ma il racconto non avrebbe trovato elementi indiziari e riscontri. A Pontecagnano Faiano una coppia è stata prosciolta ed è stata accolta dal gip del tribunale di Salerno la richiesta di archiviazione della Procura.

Le indagini

Gli imputati erano un 56enne del luogo, dipendente statale e la compagna 34enne straniera. Le accuse riguardavano maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. E, solo per l’uomo, anche violenza sessuale. I fatti sarebbero accaduti nel 2020 e le due ragazzine, di 9 e 11 anni, collocate in una casa famiglia, erano ritenute le vittime. Le indagini erano partite dopo una segnalazione del Piano di Zona, che riferiva che le due vivevano in un ambiente insalubre e non venivano nutrite. Tuttavia, gli accertamenti ginecologici non produssero alcun riscontro. Fondamentale anche la testimonianza di una vicina di casa, che un giorno sarebbe stata allertata proprio dalla ragazzina più grande chiedendo aiuto: secondo il racconto, la madre aveva rotto una bottiglia di vetro in testa al patrigno. Poco dopo, proprio quest’ultimo era andato per recuperarla ma non riportava alcuna ferita. Un racconto ritenuto dunque distorto e di fantasia. I due avevano cambiato residenza e casa, dopo le indagini. Toccherà attendere il deposito delle motivazioni del giudice per capire cosa non abbia retto nella prospettazione iniziale dell'accusa