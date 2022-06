Ragazzo accoltellato a Pontecagnano: indagano i carabinieri

Un ragazzo è stato accoltellato a Pontecagnano. L'episodio si è verificato in via Sicilia. Stando alle prime informazioni, il giovane non sarebbe stasto ferito in forma grave. Sul posto sono giunti i carabinieri e la polizia locale, per indagare sull'accaduto. Il ragazzo avrebbe avuto una discussione con un'altra persona, ma al momento non sono chiari i motivi dell'alterco.